Em vez de SP, Bolsonaro diz que Damares pode disputar eleição no Amapá

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sinalizou que a ministra Damares Alves pode concorrer nas próximas eleições pelo Amapá. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o chefe do Executivo federal disse que a ministra está “mais apaixonada pelo Amapá do que por São Paulo”.

Nessa quarta (19/1), Bolsonaro disse que conversou com Damares para que ela concorra a uma vaga ao Senado por São Paulo.

Ao governo do estado, o atual ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, deve disputar o cargo. Segundo o presidente, o ministro teria topado disputar o Palácio dos Bandeirantes contra a reeleição do governador tucano João Doria, enquanto Damares “ainda não se decidiu”.

“A Damares está mais apaixonada pelo Amapá do que por São Paulo. […] A Damares é uma pessoa excepcional. Lá [no Amapá] tem muita comunidade indígena ainda. Ela tem um trabalho muito forte lá nessa região. […] A Damares quer morar no Amapá. Nem começou o namoro ainda e já está pensando em casamento. Acho que a Damares quer ir embora daqui”, disse o presidente ao ministro Tarcísio, durante a live.

Harry Potter

Recentemente, Damares tem dito que “ama” o Amapá e que está à procura de casas no estado. Na última semana, nas redes sociais, a ministra disse que já sabe por qual estado irá concorrer ao Senado e ironizou ao dizer que ser “coleguinha” do atual senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), a quem chamou de “Harry Potter”, seria um sonho.

“Pronto, agora decidi. Já sei por qual estado sairei candidata a Senadora. Ser coleguinha do Harry Potter seria um sonho, pois assim o povo do Estado dele saberia o que de fato deveria ter feito o senador em tempo de pandemia por um estado tão sofrido e o que precisa fazer neste momento que ainda temos tantas pessoas sofrendo”, disse Damares.

Leia mais em Metrópoles.