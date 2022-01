Embarcação naufraga no rio Macauã, em Sena Madureira

O naufrágio de uma embarcação foi registrado neste domingo (9), nas águas do rio Macauã, em Sena Madureira. Um morador viajava sozinho quando, em determinado momento, tentou pegar outra canoa, ocasionando o alagamento.

Na tarde de ontem, o Corpo de Bombeiros tomou conhecimento da situação e designou uma equipe de mergulhadores para tentar encontrar o motor do barco que foi parar no fundo do rio. “Hoje pela parte da manhã, três mergulhadores foram destacados para o local e já iniciaram os trabalhos. Graças a Deus que não houve nada de mais grave com esse morador. Estamos tentando encontrar o motor da embarcação”, comentou o sargento C. Queiróz.

Ele recomenda que os ribeirinhos adotem o máximo de cuidados nessa época invernosa, visto que, qualquer descuido pode ser fatal. “A orientação é que os moradores evitem superlotar as embarcações, redobrem os cuidados e procurem não viajar à noite. A utilização do colete salva-vidas também é imprescindível”, completou.

Nessa época do ano, os rios Iaco, Caeté, Purus e Macauã já apresentam níveis elevados, por isso, quem viaja pelos mesmos precisa adotar todos os cuidados possíveis.