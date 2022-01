Empresário George Teixeira quebra o silêncio e sai em defesa do governador Gladson Cameli

O silêncio quase sepulcral da classe política em relação à sua defesa, inclusive dos partidos e dirigentes aliados, em relação às acusações que o governador Gladson Cameli (PP) vem sofrendo desde que foi desencadeada a “Operação Ptolomeu”, da Polícia Federal, que vem sendo defendido apenas de forma pontual em notas de solidariedade aqui e ali, foi quebrado nesta manhã de quarta-feira (5) pelo dirigente de um setor politicamente cauteloso: o do empresariado e do comércio nacional.

O apoio e a solidariedade ao governador foi manifestada pelo empresário acreano George Teixeira Pìnheiro, da rede de hotéis Irmãos Pinheiro, de Rio Branco, que vem a ser presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB. A CACB é formada por 27 federações estaduais e do Distrito Federal, representantes que agregam 2.300 associações comerciais e empresariais que associam, por adesão voluntária, mais de dois milhões de empresários em todo o país, pessoas jurídicas e físicas, de todos os setores da economia de todo o país. Trata-se de uma organização multissetorial, que representa e expressa a opinião independente de empresários do comércio, indústria, agropecuária, serviços, finanças e profissionais liberais, de micro, pequenas, médias e grandes empresas de todo o país. Como 89% dos associados são micro e pequenas empresas, a entidade se volta para esses agentes da economia, responsáveis pela maior parte dos empregos gerados no país.

A CACB tem abrangência nacional, com associações comerciais filiadas em mais de dois mil municípios e suas ações políticas são desenvolvidas traçando estratégias para defesa dos interesses do empresariado no Congresso Nacional e trabalhando como um órgão consultivo do Governo Federal. Entre suas bandeiras vitoriosas estão a bem-sucedida campanha pela regulamentação da arbitragem no Brasil, a aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena e das reformas trabalhista e previdenciária.

Entre os principais serviços oferecidos pela entidade estão a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, a emissão de certificados digital e de origem, além de consultorias para a melhoria da gestão empresarial dos associados. Nesta quarta-feira, George Teixeira Pinheiro, o principal dirigente desta poderosa organização, veio a público reafirmar a defesa de Gladson Cameli com praticamente as mesmas palavras utilizadas em janeiro de 2018, durante sua posse como governador, cuja faixa governamental lhe foi entregue por seu pai, o empresário Eládio Cameli, que também vem sofrendo ataques por parte dos adversários do Governo.

“Reafirmo, tudo o que publiquei aqui, na posse do meu amigo Gladson Cameli, durante sua posse, que tanto fizemos para elegê-lo nosso Governador”, disse o empresário em suas redes sociais.

De acordo com George Teixeira, o que está ocorrendo faz parte do jogo político. “O jogo político é permanente. E sua experiência política ainda não lhe deu a maturidade suficiente, meu amigo, para saber diferenciar os interesses que são da Política. Mas, você está no caminho certo e vamos vencer novamente na renovação do seu Mandato”, acrescentou o empresário.

Na época da posse de Gladson Cameli, George Teixeira Pinheiro escreveu: “Estamos vivendo expectativas de mudanças politicas em nosso País, e principalmente em nosso Estado do Acre. A eleição do novo Governador, Gladson Cameli renova as esperanças, de que a partir de agora, o desenvolvimento econômico, com liberdade de ações, para que a livre iniciativa, possa ser protagonista deste novo momento, nos faz renovar as esperanças e também, relembrar os compromissos assumidos nesta campanha, com o novo momento que o Brasil esta vivendo”, afirmou. “Reafirmo agora tudo o que escrevi há três anos atrás”, acrescentou.