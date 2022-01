Enfermeira Mônica Calazans, 1ª pessoa a ser vacinada contra a Covid no Brasil, filia-se ao MDB

A enfermeira Mônica Calazans, de 55 anos, primeira pessoa no Brasil a ser vacinada contra a Covid-19, filiou-se ao MDB em São Paulo. A informação foi confirmada pelo presidente do diretório estadual do partido, deputado federal Baleia Rossi.

Segundo Rossi, a filiação de Mônica ocorreu em São Paulo e foi indicação dele ao partido. Ela é pré-candidata a deputada federal.

“Como profissional de saúde que ficou na linha de frente da pandemia no atendimento à população, ela é uma aposta do partido para renovação na Câmara dos deputados. É uma excelente profissional”, afirmou Rossi ao g1.

A profissional do Hospital das Clínicas foi imunizada com a primeira dose de CoronaVac no dia 17 de janeiro, minutos após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar o uso emergencial da vacina no país.

Moradora de Itaquera, na Zona Leste da capital paulista, Mônica fazia parte do grupo de risco para a doença e atuou na linha de frente contra Covid-19 no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Ela foi voluntária da terceira fase dos testes clínicos da CoronaVac realizados no país e tinha recebido placebo.