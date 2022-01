Equipe de Naiara Azevedo se pronuncia após irmão de Marília criticar cantora

Após João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, alegar que a sertaneja Naiara Azevedo estaria se promovendo com um lançamento póstumo da cantora, neste sábado (15/1), a coluna LeoDias conversou com a assessoria de imprensa de Naiara, que está no BBB22, para descobrir quando o dueto foi gravado e explicar tal situação aos fãs das sertanejas.

Segundo a equipe de Naiara Azevedo, ela sempre manteve um relacionamento de respeito com Marília, tanto na música quanto no âmbito pessoal. A música em questão estava gravada desde o ano de 2020, no projeto Juntas, mas não foi lançada até o presente momento por uma questão de liberação da gravadora. No final de 2021, a equipe da BBB22 foi avisada sobre a liberação do feat. pela gravadora, possivelmente, para fevereiro de 2022, mas sem data concreta.

“Aproveitando a gravação de seu projeto Naiara Azevedo Baseado em Fatos Reais, que aconteceu em 19 de dezembro, Naiara optou por regravar a canção como uma forma carinhosa de homenagear a cantora e, inserindo imagens do videoclipe no telão de seu novo DVD. A equipe de Naiara Azevedo segue aguardando a data final para o lançamento de 50 por cento, tão aguardada pelos fãs há dois anos”, disse a assessoria da cantora à coluna LeoDias.

Entenda

João Gustavo, irmão de Marília, que também é cantor sertanejo, compartilhou uma publicação no Twitter que falava sobre um lançamento de Naiara com Marília Mendonça. “Todo mundo já sabia que você entraria no BBB pra se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo pra que você não fique dentro da casa”, completou o cantor, visivelmente irritado. Não satisfeito, João ainda afirmou: “Eu não vou aceitar não gente, ninguém vai ganhar em cima dela não”, escreveu ele em sua conta oficial no Twitter.

O Big Brother Brasil 2022 estreia na próxima segunda-feira (17/1), na Globo, com a participação de Naiara Azevedo, Tiago Abravanel, Jade Picon, Maria, Linn da Quebrada, Douglas Silva, Paulo André, Arthur Aguiar, Pedro Scooby e Brunna Gonçalves.