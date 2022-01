Equipe do Samu salva vida de trabalhador atropelado em Rio Branco; ele teve perna amputada

Graças a intervenção rápida e o bom treinamento que os socorristas do Samu José Aiache e Jhony Souza tiveram, a vida do motorista de uma caminhão de entrega de refrigerantes identificado como Mateus Sombra de Queiroz, 29 anos, após um grave acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (17), na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova, em Rio Branco.

Segundo informações do José Aiache e Jhone Souza, eles estava passando pela ponte do Horto Florestal se dirigindo para uma outra ocorrência clínica, quando perceberam a gravidade do acidente que estava mais a frente próximo a um grande supermercado na avenida.

Rapidamente os socorristas desceram da ambulância que é de suporte básica e atua em baixa complexidade, ou seja, quando não tem risco de morte e foram realizar o atendimento. Os profissionais contam que a vítima havia acabado de ser atropelada e estava com a perna dilacerada da coxa até o pé, e com muito esforço e cautela, conseguiram imobilizar a vítima e acionar a ambulância de suporte avançado.

As equipes do Samu passam por diversos treinamentos, desde a condução de ambulância até os primeiros socorros e como lidar com membros em situação semi-amputado ou amputado. No caso de Mateus houve uma semi-amputacão, mas ele poderia ter morrido em minutos, pois teve o rompimento da artéria femoral. Se uma ambulância saísse da base para chegar até o local do acidente, as chances de Mateus sobreviver seriam minimas, pois a hemorragia era grave.

Aiache e Jhony realizaram um trabalho em conjunto e com muita habilidade conseguiram colocar o torniquete na perna próximo ao quadril e conseguiram também estancar o sangue até a chegada do suporte avançada. Ainda segundo o socorristas, a vítima não resistiria nem 3 minutos devido a gravidade da lesão. A decisão rápida e precisa da equipe conseguiu salvar a vida do jovem trabalhador.

Mateus foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde saúde gravíssimo.

Policiais do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. O motorista foi preso e levado à Delegacia de Flagrantes (Defla). O veículo foi removido por um guincho e encaminhando para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).