Esposa de Pedro Scooby revezará guarda dos enteados com Luana Piovani durante BBB

Cintia Dicker contou que ficará com os filhos de Pedro Scooby durante alguns dias no período em que ele estiver confinado no “BBB” 22. O surfista é pai de Dom, de 9 anos, e Bem e Liz, de 6, frutos do seu casamento com a atriz Luana Piovani:

– Depois que foi confirmado que o Pedro iria (para o programa). Ele e Luana tiveram uma conversa. Foi tudo resolvido. Não precisam se preocupar com as crianças, estão comigo agora, depois vão para ela e depois voltam para mim. Está tudo certo – contou Cintia num story no seu Instagram, ao ser questionada sobre a questão por um seguidor.

No papo com os fãs, ela também falou como está se sentindo com o marido no reality:

– Estou sentindo… Que loucura, irmão. O pior de tudo está sendo agora, ele nesse confinamento, a gente sem poder ver ele, sem saber como ele está. Mas, amanhã. Falta um dia, graças a Deus. Vamos para cima, torcer por ele – disse.