‘Eu daria a vacina nele, seria a única chance’, diz mãe da primeira criança vítima de Covid-19 no AC

O Ministério Público do Acre (MPAC) produziu um vídeo emocionante com a pedagoga Nágila Suely Junqueira dos Santos, moradora de Rio Branco e mãe do pequeno Douglas Emanoel, de apenas quatro anos, que a foi primeira criança a morrer vítima da covid-19 no Acre, em maio de 2020.

VEJA TAMBÉM: Concursos no AC, estado de emergência, falso médico é preso e outras; veja as mais lidas

Em entrevista, Nágila contou uma pouco da saudade que sente do filho, do momento em que foi avisada sobre a morte dele e sobre a impossibilidade de se despedir do maior amor de sua vida.

A acreana conta que o médico chegou a pedir desculpas à ela por não conseguir salvar o pequeno. “Eu disse a ele que o que poderia ser feito, tinha sido feito. Eu não tinha que desculpá-lo”, explicou.

Em um ponto marcante do vídeo, Nágila diz que vacinaria o filho se ele estivesse vivo. “Eu daria a vacina nele. Era a chance que eu tinha de estar com ele. Naquele tempo, eu não tinha essa chance. Estamos em uma guerra biológica e não temos outra saída a não ser a vacina”, concluiu.

VEJA O VÍDEO: