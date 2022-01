“Eu votei a favor da Educação”, diz Alan Rick sobre aumento do piso salarial de professores

O deputado federal Alan Rick (DEM) usou as redes sociais para comemorar a aprovação do aumento de 33,24% no piso salarial dos professores.

“Em agosto de 2021, votei contra a mudança das regras de cálculo do reajuste do piso salarial dos professores, o que prejudicaria a categoria. Vencemos em uma votação apertada – 225 X 222 – mas graças a essa vitória, hoje, podemos comemorar o aumento de 33,24% autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro”, escreveu o deputado.

Com a medida, o salário de 1,7 milhão de docentes em todo o país aumenta de R$ 2.886 para R$ 3.845. “Este é o maior aumento concedido desde 2008 quando o piso nacional foi criado através da Lei 11.738”, concluiu Alan Rick.