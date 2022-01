Ex-esposa de Boninho, Narcisa Tamborindeguy expõe bastidores do BBB e revela condições para participar do reality

A ex-esposa de Boninho, diretor do BBB, Narcisa Tamborindeguy, revelou qual sua condição para participar do reality show. Em suma, para a socialite, só seria válido ser confinada, caso tivesse alguém especial para cuidar do cabelo e maquiagem. Além disso, ela fez o mesmo pedido para Record, pra participar de A Fazenda.

“Sobre o BBB, eu acompanho, sim, e amo. Mas só participaria se pudesse ter alguém para cuidar dos meus cabelos e make”, afirmou a ricaça em entrevista ao jornal Extra, neste domingo (9). Narcisa também abriu o jogo sobre amizade com Boninho. “Tivemos uma linda filha juntos, da qual me orgulho muito pela pessoa, cidadã e profissional que ela é. Com ele, minha relação é de respeito e vivemos cada um em seu ela é. Com ele, minha relação é de respeito e vivemos cada um em seu quadrado. Somos pessoas bem resolvidas.” No entanto, a reportagem questionou se ela é milionária. Mas, Narcisa preferiu desconversar. “Ai, que curiosos”. Contudo, ela enfatizou seus bordões, conhecidos por todos. “ai, que badalo”, “ai, que loucura”, “ai, que picão”, “travou, Maitê” e “conta da Catarina”. “Os meus memes me rendem convites e contratos publicitários. Afinal, se outras pessoas ganham com isso, eu também posso. Feio é roubar. Sou rica de alegria de viver e de pessoas que gostam de mim”, comentou disse a ex-esposa de Boninho. Tadeu e Boninho dão spoiler sobre o BBB O BBB começa no próximo dia 17. Sendo assim, Boninho e Tadeu vêm dando spoilers sobre os participantes. Em suma, os burburinhos na web rondam alguns nomes. No entanto, até o momento nada foi confirmado. Mas, a partir desta terça-feira (11), os nomes já serão soltos. O reality show vem fazendo um enorme sucesso, desde 2020, por conta da pandemia da Covid-19. Em resumo, as pessoas não podiam sair de casa e então se apegaram ao programa.