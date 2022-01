Ex-jogador de Real Madrid e Milan é internado em decorrência da Covid

O ex-atacante Antonio Cassano, que teve passagens por Real Madrid, Roma e Milan, foi hospitalizado em Gênova, na Itália, por complicações da Covid-19.

Segundo a esposa do ex-jogador, Carolina Marcialis, Cassano contraiu a doença durante as festas de fim de ano e estava isolado em casa. No entanto, ele começou a sentir fortes sintomas e precisou ser hospitalizado no último domingo (2).

Em suas redes sociais, Marcialis também informou que o marido recebeu duas doses da vacina anti-Covid.

O diretor do Hospital San Martino, Salvatore Giuffrida, disse à ANSA que as condições de Cassano estão melhores e que poderá voltar para casa na quinta-feira (6).

Antes de Cassano, o ex-meio-campista Daniele De Rossi também precisou ser hospitalizado em abril de 2021, mas conseguiu se recuperar da doença.

Cassano tem 39 anos de idade e defendeu várias equipes ao longo da carreira. O ex-atacante viveu bons momentos em suas passagens por Roma (2001 até 2006) e Sampdoria (2007 até 2011).