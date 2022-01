Ex-mister Acre, Leandro Tavares morre vítima de câncer aos 26 anos

O cirurgião-dentista Leandro Adam Tavares, de 26 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (6), vítima de câncer.

O jovem foi eleito Mister Acre CNB no ano de 2018.

Leandro estava em tratamento no hospital de Barretos de Porto Velho, em Rondônia. A doença havia se espalhado pelos ossos, fígado e pâncreas.

Como precisava se deslocar para o Acre a cada 10 ou 20 dias, a família ainda chegou a fazer campanha nas redes sociais para arrecadar dinheiro e custear o tratamento, mas o modelo não resistiu.

“Que Deus te receba de braços abertos, meu mister mais lindo do mundo”, comentou um internauta no perfil do Instagram de Adam.