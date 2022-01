Família de pastor evangélico de Sena Madureira faz campanha para custear cirurgia de retirada de pedras nos rins

O pastor evangélico Francisco Viana, morador de Sena Madureira, e que está internado no hospital do município, precisa fazer uma cirurgia para retirar pedras nos rins com urgência.

Sem ter condições financeiras para custear a cirurgia, a família do pastor começou uma campanha de arrecadação na internet. De acordo com os familiares, o procedimento custa cerca de R$ 20 mil. Ainda segundo informações da família, o pastor está na fila de espera pela cirurgia na Fundhacre, mas devido a urgência, ele precisará se operar na rede particular.

“As pedras já estão com 7 milímetros, e ele está sentindo muita dor. Também peço ajuda em oração para que Deus restaure a saúde do meu tio, que Deus abençoe”, disse uma sobrinha do pastor.

Para quem puder doar, o PIX é o CPF 028.703.502-60. A conta está no nome de Jônatas Silva de Lima, sobrinho do pastor Francisco, já que ele não possui conta em banco.