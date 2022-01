Família faz campanha para custear fraldas e cirurgia de idosa que sofreu acidente doméstico e fraturou braço

Dona Alaíde, de 69 anos, sofreu um acidente doméstico na última quinta-feira (27): quando tentava ir ao banheiro, tropeçou, bateu a cabeça e caiu por cima do braço, ocasionando um fratura.

A idosa, que já sofre com problema nas pernas e está acima do peso, conta agora com a ajuda de familiares e conhecidos para conseguir fazer uma cirurgia para colocar uma placa no braço. Segundo familiares, ela já está na central de espera do SUS, mas devido à urgência do caso, eles precisam levar ela para fazer uma cirurgia particular.

Muito conhecida em Sena Madureira, onde morou por mais de 25 anos, hoje a idosa reside na cidade de Limoeiro do Norte, no estado do Ceará.

Com o custo elevado, os parentes começaram uma campanha na internet para arrecadar fundos tanto para a cirurgia quanto para comprar fraldas geriátricas, já que a idosa tem enfrentado dificuldade de locomoção. “Com Fé em Deus e a ajuda de todos, ela não vai precisar ficar em corredor de hospital a espera de uma vaga para se operar. Já está medicada e com uma tipoia, que ajuda a imobilizar o braço. Que Deus abençoe a todos que direta e indiretamente já estão nós ajudando”, disse a filha de dona Alaíde, Joana D’arc.

Para quem quiser ajudar, o PIX da família é o CPF 519.623.492-68 e está no nome da sua filha, Joana D’arc Oliveira de Freitas.