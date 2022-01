Fãs perguntam se filho de Luciana Gimenez é gay e ela se irrita

Luciana Gimenez utilizou o seu Instagram, na última segunda-feira (10/1), para conversar com os seus seguidores. A apresentadora abriu uma caixinha de perguntas, mas acabou se irritando com a quantidade de perguntas a respeito da sexualidade de seu filho, Lucas Jagger, de 22 anos, fruto de seu relacionamento com Mick Jagger.

