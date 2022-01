Faustão invade Brasil Urgente, deixa Datena espantado e entrega detalhes de seu programa na Band

Nesta sexta-feira (14), o apresentador Faustão apareceu nos bastidores do Brasil Urgente e pegou Datena de surpresa enquanto ele estava ao vivo. O âncora foi surpreendido ao receber o comunicador no palco do noticiário e o recebeu com um abraço.

A “invasão” do ex-contratado da Globo teve um objetivo: divulgar e anunciar novidades da primeira semana do Faustão na bandeirantes, que estreia dia 17 deste mês. Sendo assim, foi citado os nomes de alguns famosos que irão ao seu programa como: Antonio Fagundes, Camila Queiroz e Roupa Nova.

Além disso, no estúdio também estava o filho de Fausto Silva, João Guilherme Silva, o herdeiro auxilia o pai na condução da nova atração. Datena questionou o colega sobre o programa e falou que, se for igual ao da Globo já estava legal. Porém, Faustão corrigiu na mesma hora.

“A gente tentou fazer aqui, e vai tentar melhorar, fazer um programa diferente por dia. Ninguém conhece mais a realidade nua e crua desse país do que você. A pessoa pode gostar ou não gostar do estilo do Datena ou do Faustão, mas a gente não fica em cima do muro porque uma hora o muro cai. Tentamos fazer um programa diferente”, disse ele.

FAUSTÃO SE SURPREENDE COM AÇÃO POLICIAL

Em seguida, ao ver uma ação da polícia nas TVs do estúdio, o apresentador ficou surpreso. “Olha meu o que está acontecendo, agora já. Ao vivo. Essa é a realidade do brasileiro, não é isso?”, perguntou Fausto. Datena brincou: “Você não quer apresentar?”.

Aliás, o comunicador também falou sobre a marca que tem de interromper seus convidados durante seu programa. “Às vezes o cara não entende. Quem está com a cara aqui é que sabe o que sofre. É muito fácil ‘ah por que o Datena corta? Por que o Faustão corta? É pra dar ritmo. Tem que ser feito desta maneira. Se deixa falar, você fala pra ver onde vai…”, garantiu.