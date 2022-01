Faustão na Band acirra a briga entre as TVs abertas do Brasil

Daqui a uma semana, na próxima segunda-feira (17/1), o entretenimento nacional viverá seu maior acontecimento no ano. Não se trata do Big Brother Brasil, que dará início à 22ª edição, mas da estreia do Faustão na Band, programa que promete mexer com as estruturas da televisão brasileira.

Desde o anúncio de sua saída de Faustão da Globo após 32 anos à frente do Domingão, o público espera pela nova fase do apresentador, um dos mais carismáticos do país. A troca de emissora – que marca o retorno de Fausto à Band, onde trabalhou no fim dos anos 1980 – muda o jogo de poder entre os canais.

A expectativa é que Faustão e seu potencial de audiência possam recolocar o canal paulista na briga pelas primeiras colocação.

“O Faustão recoloca a Band na briga pelas primeiras posições de audiência no horário nobre. O desafio é grande, pois o novo programa ocupará o espaço deixado pelo Show da Fé, que permaneceu no ar durante 18 anos e raramente saiu do traço. Além disso, Fausto brigará com pesos-pesados como o Jornal Nacional e as novelas da Globo, da RecordTV e do SBT”, avalia Fernando Morgado, professor das Faculdades Integradas Hélio Alonso (Facha) e autor do livro Comunicadores S/A.

Para o especialista, as vantagens de Faustão em relação ao seus concorrentes é sua conexão com o público brasileiro. “É possível que o Faustão posicione-se como uma alternativa graças ao seu grande reconhecimento pelo público, a apresentação de formatos consagrados e a presença de artistas renomados”, completa Morgado.

Entre os quadros já anunciados, está a Pizzaria do Faustão, Grana ou Fama, Dança das Feras, Na Pista do Sucesso e Churrascão do Faustão. Além do apresentador, a jornalista Anne Lottermann e seu filho João Guilherme completam o time do programa.

