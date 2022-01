Felipe Prior, dois anos após o BBB, se torna milionário e tem fortuna exposta; saiba quanto

O arquiteto Felipe Prior teve uma passagem extremamente marcante no reality da Globo, BBB. No entanto, mesmo tendo sido eliminado e não recebi nada, ele acumula uma verdadeira fortuna. O colunista Leo Dias, do Metrópoles, afirmou que o arquiteto já conseguiu superar o prêmio.

Atualmente, Felipe Prior é dono de uma pizzaria, além de uma empresa de arquitetura e agora uma agência de viagens. Desse modo, atualmente a fortuna do ator seria de aproximadamente R$ 2 milhões, apenas dois anos após sua participação no BBB. Há alguns meses, ladrões roubaram o carro de Felipe enquanto ele jogava bola com os amigos. No entanto, o curioso é que o carro de fato foi devolvido. Na época, inclusive, ele se pronunciou no Instagram, extremamente revoltado por tudo o que aconteceu. Entretanto, o que ele não imaginava é que isso realmente o ajudaria, já que ele conseguiu seu veículo de volta. “O ladrão era Team Prior, eu acho. Não é possível. Ele viu na internet e deve ter pensado, ‘pô mano, vou roubar o Prior?”, brincou ele. “[Está] tudo aqui! O vizinho que viu parado há um tempo aqui. Tem os fios tudo aqui atrás, não levaram nada!. Quero agradecer a Polícia Civil e a Polícia Militar que fizeram um ótimo trampo. Estou muito contente, mano. Por mais que tenha muita gente ruim nesse mundo, como tem gente boa [também]”, disse Felipe Prior. Felipe Prior dá cantada em Patrícia Abravanel Recentemente, Felipe Prior foi convidado do Programa Silvio Santos. Sendo assim, atualmente apresentado por Patrícia Abravanel, o ex-BBB da Globo, passou dos limites. “Posso te dar um beijo?“, questionou o arquiteto. Desse modo, Patrícia Abravanel obviamente ficou sem reação com tamanha ousadia de Felipe Prior, e negou na hora. “Não. Se liga! Vai procurar sua turma. Eu sou uma mulher casada, Prior. Casada com três filhos“.