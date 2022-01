Festival de Música Cristã premia vencedor com 1.500 reais em Cruzeiro do Sul

Tradicional em Cruzeiro do Sul, o Festival de Música Cristã (Femucri) é realizado há muitos anos no município e no próximo dia 21, no Teatro dos Náuas, às 19h, acontece a final do festival com apresentação de 12 artistas cruzeirenses, que disputam o prêmio máximo de R$1.500. A primeira etapa do festival aconteceu dia 11 de dezembro, que contou com mais de 40 inscrições.

De acordo com o Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aldemir Maciel, já foram realizadas mais de 15 edições do Femucri e se tornou tradicional no município. “Nós retomamos após não ter realizado em 2020 por conta da pandemia e agora está de volta em 2022, a última edição foi em 2019. Esse ano o festival foi direcionado aos intérpretes, então todo cantor católico e evangélico cruzeirense poderia ter se inscrito”, afirma.

O Festival é realizado através da Lei Municipal de Incentivo a Cultura pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do Sul e segue todas as regras e protocolos contra a Covid-19 de acordo com a bandeira vigente e com o uso de máscaras e álcool em gel.

A premiação para o 1º lugar é de R$1.500, o 2º lugar é de R$800 e o 3º lugar é de R$500 e disputam esta final os artistas Alana Almeida, Helena Santos, Ulisses Batista, Romário Costa, Helton Galvão, Raquel da Luz e Francisco, Paula Tuane, Angra dos Santos, Gabriele da Luz, Lilian Camile, Junior Freitas e Luiz Eduardo.

A entrada é no valor de R$5,00 mas também será transmitido ao vivo através do Canal do Youtube da Verdes Florestas 95.7 FM e na página do Facebook da Diocese de Cruzeiro do Sul.