Fies 2022: notas do Enem 2021 não serão usadas como critério no programa

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC), estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2021 que pretendem ingressar no ensino superior neste ano vão ficar de fora da disputa por uma vaga no primeiro semestre do Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ).

Nesse ano, as últimas provas do Enem estão marcadas para serem aplicadas nos próximos domingos (9 e 16 de janeiro), para aqueles que tiveram isenção deferida na edição anterior mas não compareceram por medo da Covid-19, bem como estudantes que apresentaram doenças infectocontagiosas ou tiveram problemas logísticos no período de aplicação da primeira leva de provas. O exame também será aplicado para pessoas privadas de liberdade ou sob medidas socioeducativas (Enem PPL). A justificativa para não utilização das notas neste primeiro semestre é que o resultado só será divulgado em fevereiro.

Para se candidatar no Fies, o estudante precisa ter a nota do Enem com pontuação igual ou acima de 450 pontos na prova e nota diferente de zero na redação, e a renda familiar mensal de até três salários mínimos por pessoa. Embora o Enem 2021 ainda esteja em processo de aplicação, interessados em começar uma graduação pelo Fies podem usar a nota do Enem feito de 2010 a 2020.

Ampliação de vagas

Em 2022, o Fies vai ofertar 110.925 vagas, segundo o MEC. Desse total, 66.555 estarão disponíveis no primeiro semestre. Já as 44.370 vagas ficarão para o segundo semestre. O aporte é de R$ 500 milhões no Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies), provenientes do orçamento do MEC.