Filho de Faustão é ridicularizado após aparecer na Band e público menospreza: “Virou Zé Bonitinho”

João Guilherme Silva, o filho de Faustão, deu o que falar na estreia. Isso porque, o look escolhido pelo rapaz fez com que ele virasse piada nas redes sociais. Mas, tudo foi levado na esportiva.

Sendo assim, no Twitter a galera comparou ele com Manu Gavassi e até beiçola. Antes, Faustão fez questão de apresentar o rapaz formalmente ao público de casa. “Inspirado na Band, que é uma empresa de família, e nos conselhos do meu amigo José Luiz Datena [que tem filhos que trabalham em telejornais policiais como ele], meu filho João Guilherme está aqui”, disse ele.

Dessa forma, o filho do apresentador se apresentou. “Boa noite, galera. Tamo junto para esse ano maravilhoso aqui na Band”, disse ele. Sendo assim, nas redes sociais a galera começou a fazer piada. “O cabelo do filho de Faustão tá igualzinho ao boy do Anjo Azul”, disse um internauta. “O filho de Faustão tá a cara do Zé Bonitinho”, disse outro.

Além disso, Faustão está apostando alto no talento do seu filho. Por enquanto, o rapaz não tem um contrato fixo, mas, dependendo do restante da temporada, a direção e Fausto vão entrar em consenso. “Ele vai fazer 18 [anos] agora. Ele começou falando: ‘Tem nem contrato ainda?’. Seu contrato vai ser por hora”, explicou Fausto em entrevista.

Filho do Faustão é uma mistura de Adamastor pitaco com Roni Von (não o influencer rubro-negro, o verdadeiro) e o bigode do Alexandre Pires no início do SPC! 😟 pic.twitter.com/UWIdt3d5dt — andre lopes couto ⚔️🍻🌙✨ (@lopes_maravilha) January 18, 2022

O filho de Faustão tá a cara do Zé Bonitinho #FaustaoNaBand pic.twitter.com/qLZuyDmBVM — Inshalá (@ferreiracle) January 18, 2022

Bem que me lembro de já ter visto o filho do Faustão…#FaustaoNaBand pic.twitter.com/Al120PBZmZ — nahu (@nahuak_) January 18, 2022

FAUSTÃO FALA DO FILHO

Em entrevista, ao podcast Rap 77, o veterano afirmou que confia em seu filho. Dessa forma, o apresentador teceu elogios. Além disso, ela falou que não está dando moleza. “Não pode dar moleza. Jeito ele tem, não iria expor meu filho se não tivesse condição. Tem cobrança e maldade. Filho de cantor tem que cantar melhor que o pai”, disse ele.