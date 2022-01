Fluminense x Bangu: onde assistir, horário, escalações

Segundo maior vencedor do Campeonato Carioca, o Fluminense faz a sua estreia nesta quinta-feira (27/1) diante do Bangu, em partida válida pela primeira rodada do estadual.

Confira mais detalhes: Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Fluminense: Marcos Felipe; Nino, Felipe Melo e David Braz; Samuel Xavier (Calegari), André, Yago Felipe, Nathan e Cris Silva; Willian Bigode e Fred. Técnico: Abel Braga

Bangu: Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Israel, Eduardo Brito e Mirandinha; Renatinho, Roberto Baggio (Adson), Denilson e Lucas Duarte (Luquinha); Luis Araújo e Santarém (Daniel Dias). Técnico: Felipe Loureiro

Local: Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ)

Data: Quinta-feira (27/01/2022)

Horário: 20h30

Arbitragem: Alex Gomes Stefano

Transmissão: Cariocão Play, FluTV Play