Foragido da Justiça é baleado ao cobrar dívida de drogas em Porto Velho

De acordo com o boletim de ocorrência, a ocorrência de lesão corporal foi atendida pela Polícia Militar (PM) no bairro Teixeirão, zona leste da capital.

Quando os policiais chegaram no endereço para atender o chamado, encontraram Sulivan com uma perfuração de tiro no braço esquerdo. Por conta da quantidade de sangue, os policiais prestaram socorro e levaram o homem à Upa da zona leste.