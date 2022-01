Fundhacre entrega novas cadeiras na Nefrologia neste domingo

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), realizou na manhã deste domingo, 16, no setor de Nefrologia da unidade hospitalar a troca das cadeiras para o serviço de hemodiálise.

“Isso vai trazer um conforto maior para os pacientes que fazem hemodiálise, hoje serão 37 cadeiras para os pacientes e novas poltronas para os servidores que ficam observando os pacientes, o objetivo maior é melhorar o conforto de todos”, destaca a chefe da Nefrologia Lorena Seguel.

Toda a organização contou com o apoio da equipe da Fundhacre, que não mediram esforços para deixar tudo preparado para os pacientes, a ação também contou com a entrega de novos cobertores.

“Agradecemos a todos os colaboradores por esse importante momento que impacta na vida dos pacientes e dos trabalhadores, a equipe técnica de assistência da Nefrologia é uma equipe qualificada. Esse é um trabalho de várias mãos, é o governo do Estado do Acre, agindo em favor dos pacientes e trabalhadores, agradecemos a equipe Sesacre, Fundhacre e do governador Gladson Cameli”, afirma o presidente da Fundhacre João Paulo Silva.

