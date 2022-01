Galo erra muitos gols, mas vence o Morcego pela Copinha 2022

Fim da linha. Um novo revés ocorrido na tarde desta quarta-feira (5), no estádio Gilbertão, na cidade de Lins-SP, pela segunda rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol de Júnior, colocou um ponto final na participação do Andirá na competição. O time acreano, após estreia ruim diante do Linense-SP (5 a 0), não conseguiu segurar a equipe do Atlético Mineiro e caiu pelo placar mínimo de 1 a 0, gol de Rubens, cobrando pênalti na etapa final.

Como fica

Sem pontuar e eliminado da competição, o Morcego aparece na lanterna do grupo 4. Por outro lado, o Galo mineiro lidera a chave com duas vitórias e seis pontos ganhos, dois a mais que o vice-líder Linense-SP.

Próximos jogos

O Andirá fecha sua participação na competição no próximo sábado (8), no estádio Gilbertão, às 14h15 (de Brasília), diante da equipe do Aliança Desportiva-AL. No jogo de fundo, às 16h30, as equipes do Atlético Mineiro e Linense-SP entram em campo brigando pela primeira posição da chave.

Jogo

Com seis mudanças em relação ao time que estreou na Copinha e uma proposta de jogo bem defensiva, o Andirá conseguiu segurar o ataque do Galo mineiro nos primeiros 45 minutos de partida.

O time andiraense ainda na primeira meia hora de jogo perdeu o volante Robertinho. O atleta já havia recebido cartão amarelo e, após nova falta dura no ataque mineiro, levou o segundo amarelo, seguido de vermelho.

Com mais espaços para criação, as chances de gols para o time mineiro foram surgindo, mas o ataque atleticano perdia um gol atrás do outro e ainda parava nas mãos do goleiro Tomate.

Gol solitário

Na etapa complementar, o Galo Carijó, que não podia contar 12 jogadores (oito com covid-19 e outros quatro em isolamento), seguiu pressionando o campeão acreano na busca de abrir o placar, mas o goleiro Tomate fazia boas intervenções.

Numa cobrança de penalidade, aos 18 minutos, o Galinho abriu o placar com Rubens de pênalti. No entanto, o goleiro Tomate, principal nome do jogo, foi estranhamente substituído logo antes da cobrança.

O gol deu mais tranquilidade para o time mineiro, apesar de continuar errando muito nas finalizações.

Nos acréscimos, aos 47 minutos, o zagueiro morcegueiro Franklin perdeu grande chance de igualar o marcador, após sobra de bola no escanteio.