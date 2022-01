Giovanna Ewbank revela quatro coisas com que mais gasta dinheiro

Giovanna Ewbank, 35 anos, fez uma revelação curiosa sobre sua rotina financeira nas redes sociais. Ela entrou na onda de um dos memes do momento e revelou quais são as quatro coisas com que mais gasta dinheiro.

Os itens enumerados por ela, através dos Stories de seu perfil no Instagram, foram gasolina, alimentação, os jogos de videogame formato PS5 e a linha de bonecas LOL, uma das mais populares entre as crianças de atualmente.

Em outro post na mesma sessão, Giovanna explicou que apenas a gasolina é um gasto pessoal seu. Os games dizem respeito a seu filho Bless, de 7 anos, e as bonecas à herdeira mais velha, Títi, 8. Já os excessos com a comida, segundo ela, ficam por conta do maridão, Bruno Gagliasso, 39.

Giovanna Ewbank está morando desde o ano passado em Portugal. Ela e a família se mudaram para lá a fim de acompanhar Gagliasso, que tem compromissos profissionais para cumprir no país europeu junto à Netflix. O casal também é pai de Zyan, 1 ano e meio.