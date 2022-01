Gladson Cameli e Deracre realizam alinhamento para ações no estado em 2022

O governo do Estado promoveu nesta quarta-feira, 26, uma reunião de alinhamento e planejamento de ações para o Acre. O governador Gladson Cameli reuniu-se com o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), Petronio Antunes, no objetivo de apresentar reflexões dos desafios enfrentados em 2021 e das ações previstas para 2022.

Gladson Cameli deu as boas-vindas à equipe do Deracre, enfocando junto aos servidores a esperança de muitas conquistas para o novo ano de trabalho. O governador explicou a importância da iniciativa em se investir em grandes em obras de construção em todo o estado no intuito de garantir maior geração de renda e emprego para população.

“Agradeço todo empenho dos servidores do Deracre, espero que em 2022 possamos contribuir mais para o desenvolvimento econômico e social do Acre”, afirmou o governador Gladson Cameli.

Na oportunidade, o presidente do Deracre ressaltou a satisfação de representar a autarquia, agradeceu os elogios em nome de todos os servidores e reforçou o seu desejo de trabalhar mais pelo Acre.

“Foi um ano de muitos avanços, estamos trabalhando para que em 2022 muitas obras se concretizem e estamos empenhados em garantir mais qualidade de vida para o povo acreano”, enfatizou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Em 2021, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), fez investimentos de mais de R$ 200 milhões em obras públicas.