Gladson vistoria obras em Manoel Urbano, entrega viaturas e inicia reforma das delegacias de Feijó e Tarauacá

O governo do Acre segue promovendo grandes investimentos na área da Segurança Pública. Nesta sexta-feira, 28, o governador Gladson Cameli cumpriu uma extensa e positiva agenda de trabalho nos municípios de Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá. Na oportunidade, o gestor inspecionou obras, autorizou a reforma de delegacias e entregou viaturas para a Polícia Civil. Provenientes de recursos próprios, os investimentos do Estado nas três cidades somam mais de R$ 1,2 milhão.

Em Manoel Urbano, Cameli realizou vistoria técnica nas obras de reforma e ampliação da delegacia do município. No local, estão sendo empregados recursos na ordem de R$ 300 mil. O prédio de 250 metros quadrados receberá nova pintura, identidade visual moderna, muro, além de ampliação em sua estrutura e trocas do forro, portas e das instalações elétricas e hidráulicas. O término da obra está previsto para o mês de março.

A delegada de Manoel Urbano, Mariana Gomes, acompanhou a vistoria realizada pelo governador. A benfeitoria proporcionada pelo Estado, segundo ela, contribuirá com a melhoria dos serviços prestados à população.

“É a primeira vez que a delegacia recebe uma obra nessa magnitude. Quando temos estrutura para trabalhar, é possível oferecer melhor estrutura à sociedade. Nós, enquanto Segurança Pública, temos que dar uma resposta prática nas apurações das infrações penais”, expôs.

Em Feijó e Tarauacá, o governador autorizou o início da reforma nas delegacias, distribuiu viaturas da Polícia Civil e entregou armamentos para as duas cidades. As unidades de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima também foram contempladas com veículos novos, que serão utilizados nas diversas missões.

“É um investimento imprescindível para que o cidadão seja bem atendido e tenha um ambiente adequado a sua disposição”, destacou o delegado de Feijó, Railson Ferreira.

Ao fazer uso da palavra, Cameli reforçou que os investimentos proporcionam mais dignidade aos servidores públicos estaduais e melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população. Além disso, Gladson ressaltou a participação direta do governo na geração de emprego e renda. Somente na reforma das delegacias, foram criados mais de 30 postos de trabalho.

“Desde o início da nossa gestão, temos feito muito pelas nossas polícias. Contratamos mais de mil novos servidores, abrimos concursos públicos, adquirimos viaturas, armamentos, entre outros equipamentos. Agora, estamos priorizando a recuperação dos prédios públicos, que, há muitos anos, estavam abandonados e não ofereciam condições adequadas. Estamos virando essa página com muita determinação e ajudando a melhorar a economia do nosso estado”, enfatizou o chefe de Estado.

O diretor-geral da Polícia Civil, Josemar Portes, classificou os investimentos como um marco para a instituição. “Hoje está sendo um dia muito especial para a Polícia Civil. Iniciamos reformas que eram aguardadas há muito anos em nossas delegacias e com dimensões jamais vistas em nossas delegacias. Quem ganha com isso é a sociedade e os nossos profissionais”, afirmou.

Governo e prefeitura garantem melhorias em ruas de Tarauacá

Durante a agenda em Tarauacá, Gladson Cameli aproveitou para inspecionar as ruas do município beneficiadas com recapeamento e pavimentação asfáltica. Por meio de parceria entre governo e prefeitura, frentes de trabalho estão espalhadas em vários bairros do quarto maior município acreano.

Desde o início do ano, o Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre) tem cedido equipamentos e profissionais para ajudar o município na execução dos trabalhos. Para fevereiro, Cameli confirmou o repasse de 500 toneladas de massa asfáltica para que os serviços de tapa-buracos sejam intensificados. A prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia, comemorou o anúncio feito pelo governador.

“O governador é sempre muito sensível aos nossos pedidos e, mais uma vez, ele mostra seu compromisso com a população de Tarauacá. Os recursos da prefeitura são limitados e a chegada dessa massa asfáltica será muito importante para melhorarmos diversas ruas do nosso município, que estão precisando ser recuperadas”, disse.

A visita foi acompanhada ainda pelo secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cezar Rocha dos Santos; pelo presidente da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), Tom Sérgio; pelos deputados federais Jesus Sérgio e Wanda Milani; e pelo deputado estadual Cadmiel Bomfim; entre outras autoridades.