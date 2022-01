Goleiro do Andirá-AC recebe onda de apoio na internet após ser substituído na Copinha e sair chorando de campo

O goleiro reserva do time sub-20 do Andirá-AC, Eduardo Silva, mais conhecido como Tomate, teve sua vida transformada em menos de 24 horas. Isso porque na última partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior do time acreano contra o Atlético-MG, mais especificamente na hora de um pênalti contra o time, o reserva foi substituído por Carlos, que acabou não impedindo o gol. As câmeras que transmitiam, focaram na reação do acreano, que logo saiu do campo para o banco dos reservas e começou a chorar.

Força, Tomate! Goleiro do Andirá era o destaque do jogo pela Copinha, segurando o 0 a 0 com o Atlético-MG, com um homem a menos. Pênalti pro Galo, o técnico tirou o Tomate e lançou Carlos para tentar defender. O Andirá levou o gol, e Tomate chorou. pic.twitter.com/GEiImpmsbg — ge (@geglobo) January 5, 2022

A web reagiu rapidamente. Logo, o apelido do acreano foi parar no top 10 dos assuntos mais comentados do Brasil. Em uma corrente de solidariedade, internautas invadiram as redes sociais do rapaz para demonstrar apoio. Após o episódio, jogadores de futebol profissional, como o acreano Weverton, goleiro do Palmeiras, foram incentivar o garoto.

“Você brilhou e fez seu melhor, segue firme e levanta a cabeça. Deus te abençoe”, comentou.

Outros ídolos do futebol brasileiro, como o goleiro do Paysandu (MG), Victor Souza, o atacante do Flamengo, Weverton Sousa, o lateral do Vasco da Gama, Riquelme Carvalho, e o jogador da seleção brasileira Richarlison também comentaram nas postagens do prodígio. “Deus te abençoe, moleque! Você estava bem demais!”, disse o atacante.

A repercussão do fato foi tanta que Tomate saltou de, aproximadamente, mil seguidores na tarde do último dia 05 de janeiro para mais de 375 mil no Instagram na última atualização desta reportagem – e segue em crescente a cada atualização. Mas não parou por aí: o time do Atlético-MG convidou o atleta para um período de testes no clube.

O #Galo convidou o goleiro Tomate, do Andirá-AC, para um período de testes na Cidade do Galo, após a volta das férias do time sub-20, em março. O choro do atleta ao ser substiuído no momento em que o Atlético teve um pênalti a seu favor causou forte comoção nas redes sociais. — Galo na Base (@GaloNaBase) January 6, 2022

Apesar da derrota do Andirá por 1 X 0 para o Galo, a atuação de Tomate foi considerada excelente. Com a decisão do técnico Kinho Brito de tirar o atleta, que acabou repercutindo de forma negativa, o time, já eliminado, confrontará o Desportivo Aliança-AL apenas para cumprir tabela. Nas redes sociais, o técnico se pronunciou dizendo que apesar de ele não ser o oficial do time, a oportunidade de representar na Copinha foi dada por ser um evento desportivo onde havia certa abrangência nacional. Vale destacar que a transmissão estava sendo feita pelo SporTV ao vivo.

“Inclusive o voto para que o Tomate fosse o titular na partida foi meu. Ele correspondeu às expectativas, teve ótimas defesas, e por isso no intervalo decidi não tirá-lo, e manter mais 15, 20 minutos para depois tirar ele e colocar o Carlos. E foi uma decisão muito rápida, na hora do pênalti eu virei para a comissão técnica e perguntei se colocaria o Carlos agora ou após o pênalti, e por unanimidade todos decidiram: ‘agora’. Então eu dei a decisão final, ciente de que iriam me criticar, porque vida de treinador é assim. A gente erra, e a gente acerta […] e não foi uma decisão tomada por empresários. Lá de onde a gente vem, não temos empresários que agenciam nossas carreiras. Se vocês quiserem estar agenciando os dois, as portas estão abertas”, pontuou.

No vídeo, Tomate assentiu com as declarações feitas pelo treinador e aproveitou para agradecer a oportunidade dada de ter seu nome sendo projetado no cenário do esporte nacional.

“Quero agradecer a Deus pela partida que fiz hoje e ao Kinho que abriu as portas do Andirá para mim. O Andirá foi onde me ajudaram a pagar minha fisioterapia da cirurgia no joelho. Sei que não foi uma substituição boa, mas foi o combinado. Conversamos entre si e demos a oportunidade ao Carlos, que é um goleiro novo”, frisou.

Ele também agradeceu o apoio nas redes sociais em live feita no Instagram.