Golpe do emprego de meio período rouba dinheiro pelo WhatsApp

Um novo golpe aplicado através do WhatsApp oferece empregos falsos para roubar dinheiro das vítimas. A prática se popularizou pelo Brasil e promete, geralmente, R$ 500 por dia de trabalho em um emprego de meio período.

A plataforma de proteção a identidades digitais Allow Me analisou o golpe e explica que tudo começa com uma mensagem recebida por SMS. A fraude não é direcionada para pessoas específicas, ou seja, os golpistas enviam o texto para diversos números de telefone, possivelmente de forma aleatória.

Reprodução/Allow Me Captura de tela mostra o primeiro contato para o golpe