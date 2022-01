Gonzaga visita comunidades isoladas durante recesso e leva “Papai Noel” para presentear crianças ribeirinhas

Mesmo em recesso parlamentar, o deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) não deixa de visitar comunidades isoladas do Acre para acompanhar de perto as condições dos moradores e ouvir reivindicações dos povos dessas regiões distantes dos grandes centros.

Na última quinta-feira (6), Gonzaga embarcou em um barco com destino às comunidades do Rio Cruzeiro do Vale. Acompanhado do vice-prefeito de Porto Walter, Guarsonio Melo, e do vereador de Cruzeiro do Sul, Márcio da Farinha, o deputado tucano visitou as regiões mais afastadas do Acre durante quatro dias.

“Foram quatro dias visitando e dialogando com as comunidades ribeirinhas com os amigos, o vice-prefeito de Porto Walter, Guarssonio Melo, e o Vereador Márcio da Farinha. A melhor forma de ajudarmos os nossos ribeirinhos e produtores rurais é indo até eles para ouvir suas demandas e assim colocarmos nosso mandado à disposição dessas pessas que dificilmente têm acesso ao poder público”, disse o parlamentar.

Um dos moradores mais antigos da última comunidade do Rio Cruzeiro do Vale, seu Viola, conta que a região nunca recebeu a visita de um deputado estadual para acompanhar de perto as demandas dos moradores.

“É a primeira vez que um deputado vem até a nossa comunidade. Quero agradecer ao deputado Gonzaga, ao vice-prefeito Guarsonio Melo, por nos ouvir e nos dar atenção”, disse.

Gonzaga, Guarsonio e Marcio aproveitaram a viagem para levar com eles o “Papai Noel” para presentear crianças das comunidades isoladas. Muitas delas nunca ganharam um presente no Natal.

“Aproveitamos a viagem durante a proximidade do Natal para presentear crianças das comunidades isoladas que dificilmente tem acesso à figura do Papai Noel”, disse o deputado.

Antes de viajarem até as regiões isoladas, o deputados e os demais membros da comitiva fizeram testes de Covid-19 para evitar a contaminação dos ribeirinhos e suas famílias. Todos os envolvidos na viagem testaram negativo para o coronavírus.

Fotos: Assessoria