Google está oferecendo cursos gratuitos através da plataforma Ateliê Digital

O Google está oferecendo capacitações gratuitas e on-line para a população. O objetivo da ação é ajudar profissionais da área de marketing digital e estudantes do tema a aprimorarem os conhecimentos. As aulas são abertas a todos os interessados, independentemente do nível de conhecimento na área, objetivos ou experiência, mas é preciso ter dispositivos com acesso à internet, como celular, tablet, notebook ou computador.

As inscrições podem ser feitas na plataforma do Ateliê Digital, onde estão sendo ofertados os cursos. Ao todo, estão sendo oferecidas 26 especializações com duração que varia até 40 horas, conforme a quantidade de módulos e os conteúdos abordados. As lições estão divididas em três áreas de conhecimento, sendo: Dados e Tecnologia, Desenvolvimento de Carreira e Marketing Digital.

A iniciativa faz parte do projeto “Cresça com o Google”, que oferece capacitações gratuitas nas áreas de marketing, empreendedorismo e carreira. Normalmente, os eventos são presenciais, mas devido à pandemia de Covid-19, as ações migraram para o ambiente virtual.

Dentre as opções de cursos que estão com inscrições abertas, estão:

– Use o Google para encontrar um Novo Emprego

– Networking Eficiente

– Introdução à Comunicação Corporativa

– Como falar em Público

– Cloud Onboard On-line

– Fundamentos do Marketing Digital

– Leve sua Empresa para a Web

– Melhore a Segurança da sua Empresa On-line