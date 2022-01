Governador define entrega de obras e anuncia R$ 90 milhões em investimentos

Dando continuidade às ações de sua gestão em prol do desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população acreana, o governador Gladson Cameli realizará no próximo domingo, 23, a entrega de diversas obras executadas pelo Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), na histórica cidade de Porto Acre.

O município foi contemplado com serviço de tapa-buracos e recuperação asfáltica da rodovia estadual AC-10, assim como de 750 metros da Rua do Comércio, principal via da cidade. No mesmo dia, Cameli também vai reinaugurar a rodoviária e o centro cultural.

“O nosso governo está trabalhando dia e noite para melhorar a vida das pessoas e as obras que entregaremos em Porto Acre são mais uma demonstração do nosso compromisso com a população. Além dos benefícios, essas obras foram muito importantes para contribuir com a geração de emprego e renda no município”, argumentou o governador.

Juntamente com o titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, Gladson Cameli definiu o cronograma de inauguração de obras para fevereiro. No próximo mês, o governo pretende entregar seis benfeitorias em três municípios do estado.

“Em Rio Branco, inauguraremos a nova enfermaria do Pronto-Socorro, a sala de braquioterapia da Unacon, a brinquedoteca do Hospital da Criança e o Centro Comunitário da Cidade do Povo. Em Xapuri, temos a entrega da nova sede da Defensoria Pública Estadual. Para o fim do mês, o governador inaugurará o Hospital Abel Pinheiro, em Mâncio Lima”, explicou Cirleudo.

Até abril, o governador Gladson Cameli dará novas ordens de serviço nas áreas de saúde, infraestrutura, segurança pública e produção rural. O pacote de obras soma mais de R$ 90 milhões em investimentos.

“Daqui para frente, lançaremos uma obra por semana, em todas as regiões do nosso estado. Este será um ano de muito trabalho e conquistas para o nosso povo. Não mediremos esforços para alcançar nossos objetivos”, concluiu Cameli.