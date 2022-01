Governador deve anunciar aumento no salário dos servidores estaduais na semana que vem

O governador Gladson Cameli disse, na tarde deste domingo (30), em Rio Branco (AC), que, no máximo até quinta-feira da semana que vem (dia 4), deverá anunciar o percentual de aumento salarial quer vai concedido por ele aos servidores estaduais. O anúncio foi feito através de vídeo publicado em suas redes sociais, no momento em que o governador visitava um pátio onde estão guardados caminhões, tratores e outros tipos de veículos do Estado que devem ir à leilão nos próximos dias.

“É assim que governo, com total transparência”, disse o governador ao exibir os veículos. “São máquinas velhas que, embora ainda tenha condições de uso, não vale mais à pena ao Estado investir para recuperar. Por isso, vamos leiloar e o que for arrecadado, vamos investir na área de saúde, para ajudar às pessoas que mais precisam”, acrescentou o governador.

Quanto ao aumento dos servidores, ele disse que fará o anúncio após agendas que terá em São Paulo e em Brasília, na semana que vem. “No nosso retorno, vou reunir a equipe econômica para definirmos o quanto vamos conceder de aumento”, disse Cameli.

Em relação aos professores, Gladson Cameli deve seguir o presidente Jair Bolsonaro, que anunciou o incremento de 33% no poiso salarial nacional da categoria. No Acre, é possível que o governador conceda, em relação aos profissionais da educação, um aumento até maior que o proposto pelo presidente da República.