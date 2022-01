Governo avança com operação tapa-buracos na AC-10, em Porto Acre

O governo do Acre, em ação realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), tem executado a operação tapa-buracos no km 55 na estrada AC-10, na via que integra o município de Porto Acre a Rio Branco, no intuito de readequar os pontos críticos e garantir a segurança e circulação de veículos automotores pela rodovia.

Para o presidente do Deracre, Petronio Antunes, a ação é mais uma determinação do governador Gladson Cameli para garantir a trafegabilidade das estradas do Acre. “Mesmo com as chuvas, estamos realizando a operação em mais um trecho da AC-10”, enfatiza.

De acordo com diretor de Desenvolvimento Regional do Deracre, Tony Roque, “esse trabalho vai devolver as condições de tráfego à estrada, que em decorrência dos danos provocados pela ação do tempo e falta de manutenção gastou-se e acabou trazendo transtornos aos condutores de veículos”.

Roque destaca que a operação na estrada AC-10 é de uma manutenção paliativa, com a ação tapa-buracos, remoção da vegetação lateral, drenagens, pavimentação de pequenos trechos e, em alguns casos, a remoção das depressões ocasionadas por infiltrações na base e sub-base do pavimento asfáltico.

As equipes do Deracre continuam trabalhando e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo o Acre.