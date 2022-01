Governo do Estado leva mais de R$ 3,7 milhões em investimentos para Brasileia, Capixaba e Xapuri

A pedido do governador Gladson Cameli, o secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, cumpriu extensa agenda nesta quarta-feira, 26, em Brasileia, Capixaba e Xapuri. Os municípios serão contemplados com o repasse de massa asfáltica para a pavimentação de ruas e serviços de tapa-buracos, além da reforma e inauguração de prédios públicos. Provenientes de recursos próprios do Estado, os investimentos somam mais de R$ 3,7 milhões.

Para a maior cidade do Alto Acre, o governo cederá, por meio de convênio, 700 toneladas de massa asfáltica e garantiu ainda a pavimentação de 1,5 mil metros de vias urbanas. O anúncio foi feito diretamente à prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem. De acordo com o titular da Seinfra, os trabalhos devem ser iniciados já nos próximos dias.

“As empresas estão contratadas e solicitei prioridade para que o serviço comece na próxima semana. Mesmo no inverno, o governo tem trabalhado com responsabilidade em todo o estado. O governador Gladson Cameli tem realizado parcerias com as 22 prefeituras acreanas, ouvindo as principais demandas de cada cidade e ajudando a resolver os problemas”, declarou Alencar.

Fernanda Hassem agradeceu o apoio prestado pelo governo acreano e afirmou que várias comunidades de Brasileia serão beneficiadas. “Vamos poder asfaltar ruas dos bairros Alberto Castro, Leonardo Barbosa, Samaúma I e Três Botequins. Somos movidos pelo trabalho de atender a expectativa popular e fico muito feliz quando vejo o governo do Estado conhecendo a nossa realidade e se propondo a ajudar”, afirmou.

O aposentado Josimar Soares comemorou ao saber que a rua onde vive há uma década está entre as contempladas com pavimentação. A chegada do asfalto era bastante aguarda pela comunidade, que enfrenta os transtornos causados pela falta de infraestrutura. “Recebemos essa notícia com muita satisfação e alegria por a gente estar saindo da pior para melhor”, revelou.

Reformas, mais asfalto para Capixaba e inauguração da unidade da Defensoria Pública em Xapuri

Em Capixaba, também foram assegurados insumos necessários para o asfaltamento 1,5 mil metros de ruas e a confirmação das reformas do ginásio poliesportivo, terminal rodoviário e centro cultural. Somente com essas ações, o governo do Acre investirá R$ 1,5 milhão na cidade.

O prefeito Manoel Maia comemorou a parceria proposta pelo Estado. “Essa é uma ajuda que chega em boa hora para melhorar e organizar as ruas do nosso município. Vamos mapear aquelas que mais estão precisando no momento e nos mobilizar para dar apoio a esse trabalho, que será executado em breve”, pontuou.

Em março, Xapuri contará com unidade própria da Defensoria Pública Estadual. O prédio orçado em R$ 378,6 mil está em fase de conclusão. O espaço de 180 metros quadrados contará com recepção, duas salas para defensores públicos, sala de assessoria, banheiros sociais, copa, despensa, depósito e garagem.

Outra importante conquista para o município centenário será a presença permanente de um defensor público. “Os cidadãos de Xapuri são atendidos por advogados dativos há muitos anos. Com a vinda de um profissional, além da economia que isso gerará, nosso público será melhor assistido”, explicou Simone Santiago, defensora pública geral do Estado.