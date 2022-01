Governo inicia pagamento do vale-gás nesta terça. Veja calendário

O governo federal inicia, nesta terça-feira (18/1), a concessão do vale-gás, no valor de R$ 52. Segundo o Ministério da Cidadania, o benefício vai contemplar, ao todo, 5,47 milhões de famílias, e o pagamento seguirá o mesmo cronograma do Auxílio Brasil.

Segundo a pasta, os depósitos serão realizados de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Em janeiro, os pagamentos serão depositados até o dia 31.

Apesar de o novo programa começar a valer para a maior parte dos beneficiários nesta terça, 108 mil brasileiros já foram contemplados com o vale-gás. Em dezembro de 2021, o governo entregou o dinheiro para famílias de Minas Gerais e da Bahia atingidas pelas chuvas.

Veja o calendário do vale-gás: