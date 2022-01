Governo prepara entrega da ampliação da rede de água do bairro Nazaré, em Brasileia

Com o objetivo de melhorar e ampliar os serviços de abastecimento no interior, o governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), realizou a ampliação da rede de água de Brasileia. Operando em fase de teste, a nova tubulação já leva água tratada a 738 famílias moradoras do bairro Nazaré e será inaugurada nos próximos dias.

“Ontem realizamos a descarga na rede adutora [procedimento de limpeza na nova tubulação], e hoje já iniciamos a distribuição, em fase de teste”, explicou o gerente do Depasa em Brasileia, Erisson Cameli. O gestor explica que, após o período experimental, o abastecimento regular será realizado de forma alternada, dia sim, dia não.

O projeto de ampliação da rede de Brasileia para atender os moradores do Nazaré contemplou a implantação de uma rede com mais de dois mil metros de extensão. O investimento foi de mais R$ 866 mil, sendo 51,61% de recursos do Estado e 48,39%, a contrapartida do Município.

A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem falou sobre a importância da obra para os moradores do bairro Nazaré. “Eu e minha equipe estivemos junto com os moradores e presenciamos esse ato de muita emoção. São setecentos e cinco pontos de água colocados do bairro Alberto Castro, Chacreiros e Nazaré. Estou muito feliz por essa parceria que deu muito certo”, disse a prefeita ao agradecer o empenho do Governo do Estado para concretização do projeto.

Além da obra de ampliação da rede de água do Nazaré, foram executadas melhorias na captação, reservação e distribuição de água de Brasileia e Acrelândia, com recursos da Funasa e contrapartida do governo do Estado.

Em Assis Brasil, os investimentos permitiram aumentar a capacidade do sistema de tratamento e melhorar a qualidade da água distribuída.

“Com foco na ampliação e melhoria dos serviços no interior do estado e atendendo a recomendação do governador Gladson Cameli, continuamos empenhados em levar água tratada à população”, enfatizou a diretora-presidente do Depasa, Waleska Bezerra.