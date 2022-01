Governo realiza primeiro pagamento de 2022 aos servidores nesta sexta; veja calendário

Cumprindo com o calendário anual de pagamento, divulgado na terça-feira, 11 de janeiro, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), o governo do Estado do Acre realiza nesta sexta-feira, 28, o pagamento dos servidores ativos da administração pública estadual.

