Grávida, Andressa Urach descumpre ordem médica por falta de dinheiro

Andressa Urach voltou a desabafar em suas redes sociais sobre a crise financeira pela qual está passando. Em seu Instagram, a modelo afirmou que tem deixado de comprar alguns itens para a gravidez por conta da falta de dinheiro.

A celebridade, que está grávida de sete meses, explicou que não comprou um bola de pilates que sua médica recomendou para aliviar dores no útero.

“Minha médica disse que é bom comprar uma bola de pilates para sentar e ficar mexendo o bumbum em cima dela que alivia a dor que sinto no útero. Mas não posso ainda gastar com nada”, lamentou.

“Já tinha comprado outras coisas para ele [o bebê] que devem estar chegando. A bola vai ter que esperar um pouco. Nem o quarto do Leon fiz ainda… E nem sei se vou fazer”, explicou em seguida.

Urach ainda contou para os seguidores que o marido até ajuda a pagar as despesas da casa, mas seu salário é menor que ela costuma gastar. “Ele paga tudo aqui em casa. Mas eu gasto mais do que ele ganha… Por isso expliquei um dos motivos da crise do meu casamento. O cartão de crédito não é de Deus!”, completou.