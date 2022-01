Guru Binho de Ouros: saiba o que os astros reservam para você com a previsão da semana

Olá pessoas, vamos inovar e seguir na benção nessa abençoada semana, cada um fazendo seu equivalente da melhor forma possível! Confiram o giro dos signos:

Áries, de 21 de março a 20 de abril: Espiritualmente é período de concretização, atividade, amor, doação e resultado exuberante. Deixem que o belo guiem vocês, sintam essa beleza por dentro… Nos negócios, fase frutífera no trabalho, com muitas realizações e resultados pelos bons frutos e atitude, deixem acontecer o que é original e tem o estado da arte…Na saúde, bem estar total do corpo, refletindo o amor da alma… Permitam inovar o que o coração captura…

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: Reflitam espiritualmente sobre a causa e efeito das coisas para vocês, tenham justiça com os outros e formem o próprio mérito. Façam para as pessoas o que gostariam que fizessem para vocês! Nos negócios, deem a César o que e de César e a Deus o que é de Deus, separem as coisas e sejam claros e éticos. Na saúde, cuidem dos rins e se hidratem tomando líquidos.

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: Usem a inteligência e a comunicação para modificarem a realidade com vontade! Essa é a reflexão espiritual da semana! Nos negócios, inteligência e argumentação, fundamentais para venderem as ideias dos produtos de vocês! Na saúde, atenção especial para a cabeça e olhos, relaxem com uma boa leitura.

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: Espiritualmente, é momento de sacrifício e entrega para as coisas darem certo e fluírem para vocês… Sem sacrifício, não há recompensa… Nos negócios, trabalhem com afinco e ardor no que acreditam, pois isso será necessário para as ideias acontecerem… Tenham perseverança! Na saúde, podem sofrerem de males psicossomáticos, portanto, limpem energias negativas do corpo e do ambiente…

Leão, de 23 de julho de 22 agosto: Espiritualmente, tem a força, de vontade e de sutileza para dobrarem situações e elas corresponderem ao que querem, esse é o momento para fazer diferença! Nos negócios, as coisas podem acontecer como planejaram, igual uma premonição… Ação e energia, proporcionando um retorno. Na saúde, uma vitalidade total, do corpo, alma e espírito…

Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro: Tenham jogo de cintura e assumam o efeito, a atração e tesão que provocam nas pessoas, sexualidade animal… Nos negócios, sejam realistas e incisivos nas propostas que negociam, mostrem a competência de vocês num trabalho bem feito! Na saúde, tenham atenção com as articulações e reumatismo, tomem sol e usem uma vitamina C para aumentar a imunidade.

Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro: Aceitam o fim de determinadas coisas, tudo deve mudar e evoluir, se libertem de qualquer restrição ou limitação… Nos negócios, fim de determinadas situações, para melhor e para pior… Na saúde, tenham uma atenção melhor e cuidados com a higiene íntima!

Escorpião, de 23 de outubro a 22 novembro: Tenham a responsabilidade de conduzirem a situação que devem fazer! Compromissos devem ser assumidos e direcionados por vocês com sucesso, esse é o desafio espiritual da semana! Sirvam comandando e comandem servindo! Nos negócios, tenham determinação de conduzirem as pessoas e propostas rumo ao objetivo, sucesso é a consequência! Na saúde, cuidado com nervosismo, irritabilidade e arrogância…

Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro: Espiritualmente, uma força de renovação e ânimo toma conta, permitindo uma nova chance pra fazerem o certo, libertarem a alma pelo perdão, encontrarem a paz… Nos negócios, uma nova chance de fazer bonito com antigos parceiros… Na saúde, uma cura e alívio pro corpo, alma e espírito…

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Tenham atitude espiritual para agirem eliminando o que não encaixa do caminho de vocês, ajam com energia, sendo simples, objetivos e humanos… Cuidado com agressividade… Nos negócios, tenham atitude e bom senso para descartar o que não serve e reformularem propostas com energia e rapidez! Na saúde, cuidado com hipertensão e agressividade…

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: Observem a realidade e sintam o que está ao redor, tenham discrição ao lidarem com segredos e situações ocultos… Nos negócios, escutem o que o cliente diz e inovem uma solução original… Na saúde, descansem e recuperem energias, façam meditação e yoga para incrementar energia…

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: Espiritualmente, uma decisão deve ser tomada, saiam de cima do muro! Decidam por amor e fraternidade! Trabalhem os pensamentos para terem exatidão! Nos negócios, a exatidão na forma de pensar poderá levar a prodigiosos resultados…. Foquem nessa forma de agir! Na saúde, atenção com a respiração e pulmões!

Muito grato pessoas e a bênção de Deus para todos!

Binho de Ouros

#zodíaco #tarot #filosofia #esoterismo

Contato: [email protected]

Site: arabutameamagiadotarot.blogspot.com

Facebook: @Guru Engenheiro MT

YouTube: Guru Engenheiro

Instagram: @guruengenheiro