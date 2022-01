Gusttavo Lima é processado por “vazar” número de mulher em nova música

Em agosto de 2021, Gusttavo Lima lançou a música Bloqueado, que já ultrapassou 27 milhões de visualizações no YouTube. Apesar de todo sucesso, esse hit trouxe um problema para o sertanejo, processado por uma mulher que o acusou que causar outro problema para sua vida.

A letra da canção, no entanto, tem um número aleatório que é da autora do processo, como afirmou Ancelmo Gois, do jornal O Globo. Com isso, muitas pessoas a ligaram e mandaram mensagens em seu celular, a importunando sobre a história.

Na ação, que está na 24ª Vara Cível de SP, a mulher deixou claro que nunca conheceu Gusttavo e que está casada há 12 anos. Ela exige uma indenização no valor mínimo de R$ 105 mil, que a música deixe de ser tocada e que seu número seja retirada da letra.

Fã faz tatuagem em homenagem a Gusttavo Lima e cantor reage emocionado

O cantor foi pego de surpresa na última segunda-feira (27) de 2021 ao se deparar com uma tatuagem feita por um fã em sua homenagem. Em suas redes sociais, ele se mostrou emocionado com o gesto: “Não sei quem é a pessoa da foto. Recebi e fiquei emocionado e também pensando na responsabilidade de tudo isso”.

O marido de Andressa Suita falou ainda sobre seu papel como artista de inspirar pessoas: “Quando uma imagem é cravada na pele, no seu templo, é para sempre. Sei que sempre esperam o melhor de mim. Eu peço a Deus saúde e forças, para que com as bênçãos do Altíssimo eu possa dar o meu melhor a vocês sempre”.