Há quase dois meses, médicos de Rio Branco seguem em greve diante de surto de gripe, dengue e Covid

Faltando 3 dias para completar dois meses de greve na capital acreana, 10% dos médicos seguem com suas atividades paralisadas nas unidades de saúde desde o dia 8 de novembro do ano passado.

O presidente do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed), Guilherme Pulici, disse à reportagem do ContilNet que a Prefeitura de Rio Branco não apresentou nenhuma proposta à categoria nestes primeiros 5 dias do ano de 2022.

Os profissionais pedem a reforma do Plano de Cargo Carreira e Remuneração (PCCR).

“Estamos de greve desde o ano passado reivindicando um direito nosso, que deve ser atendido. A prefeitura garantiu que resolveria a situação já neste ano de 2022, mas até agora não apresentou nenhuma proposta à categoria, portanto, continuaremos com a paralisação”, argumentou Pulici.

Vários centros de saúde de Rio Branco tiveram seus serviços de atendimento à população prejudicados por conta do movimento.

“Em plena pandemia do coronavírus, surto de dengue e gripe, a prefeitura lida com os profissionais da linha de frente desse combate de uma forma horrorosa e sem nenhuma preocupação com a saúde do povo”, finalizou.