Hoje é Dia de Reis, uma tradição católica que remonta ao nascimento de Jesus Cristo

Esta quinta-feira, 6 de janeiro, marca, no calendário Católico mundial, o Dia de Reis, uma tradição cristã segundo a qual os primeiros a saberem do nascimento de Jesus Cristo como salvador da humanidade fora os três reis magos. Gaspar, Baltasar e Belchior (ou Melchior), teriam visto o sinal a partir de uma estrela diferenciada no céu de Belém e a seguiram até a manjedoura onde dormia inocentemente Aquele que seria enviado diretamente pro Deus para interagir coma humanidade.

Não se sabe ao certo se os nomes dos reis magos eram aqueles mesmo, mas a tradição judaico-cristã dá pistas de eles assim seriam chamados por causa de documento escrito e produzido por volta do ano 500 por um autor desconhecido. Esse documento é conhecido como Excepta Latina Barbari e nele consta que os magos que levaram presentes a Jesus chamavam-se Bithisarea, Melichior e Gathaspa, na linguagem original.

A partir daí, consolidou-se uma tradição, tanto que no século VIII, escritos de Beda, o Venerável, um Doutor da Igreja, já apresentavam os nomes dos magos na forma mencionada: Gaspar, Baltasar ou Belchior (podendo ser Melchior também).