Homem de 52 anos perde parte do dedo após ataque de piranha em Goiás

Um homem de 52 anos perdeu parte do dedo após ser atacado por uma piranha no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, destino turístico no sul de Goiás. O ataque aconteceu no último domingo (23/1).

O morador de Buriti Alegre foi mordido no dedo mindinho da mão direita, enquanto estava na água com outras duas pessoas. Ele fazia um passeio com a família. O machucado provocado pelo ataque chegou a deixar o osso do dedo exposto e houve muito sangramento.

Uma pessoa que estava na beira do lago chegou a registrar momentos instantes após o ataque, quando o banhista percebe que foi mordido e segura a mão.

Não é a primeira vez que esse tipo de ataque ocorre no Lago das Brisas. Foram registrados dez ataques no município nos últimos três meses, segundo dados oficiais da prefeitura. Profissionais de saúde relatam um aumento nos últimos meses.

Uma criança de 10 anos perdeu o dedo mindinho do pé no primeiro dia do ano de 2022.

Leia mais em Metrópoles.