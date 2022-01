Homem de nacionalidade paraguaia é executado com pelo menos seis tiros

Homem identificado como Elieser Romero Espinoza, de nacionalidade paraguaia, foi assassinado com seis tiros, nesta terça-feira (11). O crime aconteceu na frente da casa do irmão da vítima, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O Corpo de Bombeiros Militar chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.