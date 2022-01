Homem é morto a pauladas em via pública em Rio Branco

Vildi de Almeida Dantas, de 43 anos, morreu após ser agredido a pauladas no início da noite deste domingo (2), na rua Passarela, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Vildi estava bebendo na companhia de algumas pessoas, quando acabou tendo uma discussão com o autor do crime, que evoluiu para agressão física. De posse de uma ripa, o autor do crime agrediu várias vezes na vítima até a morte e depois fugiu do local.

Populares ainda chegaram a ver a vítima agonizando e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer pelo homem, que já se encontrava sem vida.

Policiais Militares do 1° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal.

O corpo foi removido por agente do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede para ser realizado os exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).