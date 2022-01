Homem é preso acusado de vender carne de cães como se fosse de bode

A Polícia Civil pernambucana abriu inquérito para investigar a denúncia de que o homem que foi preso abatia cachorros para vender sua carne, mentindo se tratar de bode.

A protetora Maria do Carmo Figueiredo França de Souza, de 46 anos, mantém uma página no Instagram para divulgar seu trabalho e foi avisada de que muitos animais viviam em situação crítica em uma casa no bairro do Ibura, na zona sul da capital pernambucana.

Ao chegar com o denunciante, Maria do Carmo se deparou com cenas pavorosas: desnutridos, imundos e cheios de parasitas, duas dezenas de cães circulavam entre o lixo e entre carcaças de outros cachorros – que era o que havia para comerem.

Ao iniciar o resgate, ela conta ter sido ameaçada pelo dono da casa, que chegou armado com uma faca. Ela conseguiu chamar a Polícia Militar e o homem, cuja identidade não foi divulgada, foi preso.

Maria do Carmo conseguiu resgatar 17 animais e os levou para casa. Em seu perfil no Instagram ela tem pedido ajuda, pois os bichos estão muito machucados, com fraturas e lesões abertas. Muito emocionada ela também narra o medo e o terror que passou nesse resgate, que aconteceu no fim da tarde do último sábado (8/1).

“Tento descansar e não consigo”, diz ela, aos prantos, em um dos vídeos. “É muito ruim saber que os cães estão debilitados. Ser protetor é muito difícil, é ameaçador, constrangedor, é muito complicado”, relata ela, que também agradece todo o apoio que tem recebido não só de pernambucanos, pois o caso tem recebido atenção nas redes sociais.

Veja imagens dos cães após o resgate:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por carmoproteção (@carmoprotecao)

Na mesma conta, a protetora divulgou imagens do resgate. As cenas são perturbadoras e mostram as carcaças de animais mortos em meio aos que foram resgatados e agora estão sendo tratados por veterinários graças às doações que a protetora tem conseguido.