Homem que matou trabalhador rural degolado à faca vai à Júri Popular no próximo dia 25

O principal acusado pelo assassinato do trabalhador Welisson Correa Sampaio, degolado à faca em 16 de fevereiro do ano passado, Paulo Ricardo Silva Santos, de 21 anos, sentará no banco de réus no dia 25 de janeiro, na primeira sessão da 1ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Rio Branco, em 2022.

A informação consta da pauta de julgamentos do Tribunal, já que o juiz Alisson Braz recebeu a denúncia do assassinato feita pela promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e pronunciou o acusado. Na época do crime, a vítima tinha 26 anos de idade.

O crime ocorreu no chamado “Ramal do Alberto’, na deste ano no ramal do Alberto, na Estrada Transacreana, zona rural de Rio Branco. O acusado cometeu o crime com a ajuda de um comparsa que ainda não foi identificado. Ele foi preso dois meses após o crime, escondido na zona rural de Plácido de Castro.

De acordo com informações do delegado de polícia delegado Leonardo Ribeiro, que relatou o inquérito e apurou o caso, a vítima teria passado a noite anterior ao crime bebendo com amigos em um bar. Depois, após a bebedeira, depois não foi mais visto. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado, degolado.

A motivação do crime não foi esclarecida. Ao ser identificado e preso, o acusado disse apenas que decidiu matar a vítima “bem matado”, razão pela qual o atacou a golpes de faca no pescoço, sem nenhuma chance de defesa. Seu comparsa, que teria o ajudado no crime, não foi preso.