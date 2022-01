Homem que morreu por Covid-19 no último fim de semana no Acre não tinha registro de vacina no E-SUS

O Boletim Sesacre do último fim de semana informou que uma morte foi registrada no sábado (22), de uma pessoa natural de Acrelândia, identificada como M.D.T, de 51 anos, que deu entrada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco em 21 de janeiro de 2022. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), não há registro de aplicação de vacina contra a Covid-19 na plataforma E-SUS no cadastro do homem.

Segundo informações da Sesacre, a falta de registro não significa que M.D.T não recebeu a vacina. O que poder ter ocorrido foi a falta de lançamento da imunização no E-SUS por parte do município. Atualmente, o número oficial de mortes por covid-19 está em 1.857 em todo o estado.

Mortes por covid-19 em 2022

No início de 2022, o Acre começou a enfrentar a terceira onda de Covid-19, com a variante ômicron, em que seis óbitos foram registrados até o Boletim desta segunda-feira (24). Em 1 de janeiro, o Boletim Sesacre apontou 1.851 mortes pela doença em todo o Estado, em 24 dias, este número aumentou para 1.857, em decorrência da nova onda da doença.

Estes óbitos foram M.S.O.M, de 42 anos, morador de Porto Walter; T.B.N, de 96 anos, morador de Feijó; J.G.C, de 77 anos, morador de Feijó; M.D.T, 51 anos, natural de Acrelândia; J.S.N, de 68 anos, natural de Rio Branco e W.J.M, de 85 anos, natural de Rio Branco.